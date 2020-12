Tarifa de água e esgoto tem reajuste médio de 3,8% na Capital

Água e esgoto em Campo Grande têm reajuste na tarifa - (Foto: Reprodução)

A prefeitura de Campo Grande divulgou nesta quinta-feira (3) o reajuste da tarifa de água e esgoto na Capital. A informação está no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) de hoje e vai de acordo com as diretrizes nacionais de saneamento básico.

Na categoria residencial, o aumento médio ficou em 3,8%, para água e esgoto. Na faixa de consumo de 1 a 10 m³, o valor definido por metro cúbico é de R$ 5,35 ou 3,7% a mais que o preço cobrado anteriormente, de R$ 5,16. No esgoto, a tarifa, que teve a maior diferença entre os serviços, subiu 3,9%, com valor atual de R$ 3,75. Antes, era R$ 3,61.

Ainda na mesma categoria, o consumidor que gastar mais de 50 m³ pagará R$ 12,50/m³ na tarifa de água e R$ 8,75/m³, na de esgoto.

Na classificação de comerciante, ficou estabelecido que a tarifa a ser cobrada para a água será de R$ 7,38/m³ e R$ 5,17/m³, no serviço de esgoto. Esses valores correspondem à faixa de consumo de 1 a 10 m³. Acima desse volume, o preço será de R$ 15,13 e R$ 10,59 para água e esgoto, respectivamente.

O decreto do executivo começa a valer hoje.