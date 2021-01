Suspenso atendimento presencial na Regional de Dourados da PGE

Procuradoria-Geral do Estado (PGE) - (Foto: Secom MS)

A Procuradoria Regional de Dourados, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), localizado no município de mesmo nome e que fica a aproximadamente 230 quilômetros da Capital, está com o atendimento suspenso nesta semana a partir desta segunda-feira (25.1) como forma preventiva no enfrentamento da disseminação do novo coronavírus (covid-19).

É a segunda vez que a instituição fecha uma unidade no interior. A primeira foi em outubro de 2020, em Aquidauana. De acordo com a direção da PGE, a medida integra o protocolo de biossegurança e está sendo tomada depois que um servidor precisou ser afastado com suspeita da doença. As atividades voltam ao normal na próxima semana.

Caso os cidadãos interessados em resolver qualquer situação relacionada aos serviços prestados pela PGE podem acessar os links http://www.pge.ms.gov.br/pge/organizacional/ ou https://www.pge.ms.gov.br/contatos/ onde estão listados todos os contatos dos setores.