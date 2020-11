Supermercados da Capital e interior abrirão no feriado do dia 15; Amas definiu condições

Supermercados em Campo Grande poderão ficar abertos no próximo feriado do dia 15 - (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

A Associação Sul-mato-grossense de Supermercados (Amas) comunicou nesta sexta-feira (13) que os supermercados da Capital e do interior poderão abrir. Em Campo Grande, os estabelecimentos terão aval para funcionamento, desde que seja concedida uma folga posterior aos funcionários que ficarem de plantão no feriado de Proclamação da República.

A medida também vale para outras cidades do Estado, porém com condições adicionais, como protocolo no laboral com a relação de trabalhadores, pagamento de R$ 60 por funcionário escalado, comprovação da quitação da contribuição confederativa patronal e limite de horas extras.

Os municípios de Maracaju, Três Lagoas, Aquidauana, Anastácio, Dourados, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Mundo Novo, Naviraí, Sete Quedas, Ivinhema, Amambaí, Paranaíba e Sidrolândia deverão consultar o sindicato local para negociação da abertura do comércio.

Os supermercados que estão permitidos para o funcionamento, das 8h às 14h, com pagamento de 100% do dia trabalhado mais uma folga compensatória são das cidades de Água Clara, Alcinópolis, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Inocência, Itaporã, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora, Tacuru, Terenos e Vicentina.