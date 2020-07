Superar efeitos da pandemia é tema de live com apoio da SEMED

Psicóloga, mestre em educação e membro do Conselho Federal de Psicologia Norma Celiane Cosmo - (Foto: PMCG/DIVULGAÇÃO)

Com versão on-line no canal do YouTube, o programa “Reflexões Pedagógicas: Diálogos entre a teoria e a prática” terá a transmissão ao vivo pelo YouTube, nesta sexta-feira (24), às 19h, da palestra “Educação escolar e competências socioemocionais: elementos para superação dos efeitos da pandemia”, realizada pela Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais (SUPED) da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), levando em consideração o período de distanciamento social provocado pela pandemia da Covid-19.

A live será feita pela psicóloga, mestre em educação e membro do Conselho Federal de Psicologia Norma Celiane Cosmo, com transmissão para Mato Grosso do Sul e para outros estados. O programa tem por objetivo assegurar encontros de estudos e reflexões sobre o trabalho educativo, a fim de contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem, na perspectiva da reflexão teórico-prática. A formação continuada é o processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos profissionais da educação, por isso é mantida pela SUPED.

A ação formativa que tem por finalidade a ampliação da compreensão da saúde emocional e física é em parceria com a Associação Campo-grandense de Supervisores Escolares (ACSE). O encontro permite discutir aspectos sobre a pandemia e por consequências as abruptas modificações na vida emocional de todos nós e os efeitos na vida psíquica das pessoas que construíram e conhecem uma realidade cotidiana diferente da atual.

A live busca trazer a discussão para o universo do trabalho dos profissionais da educação sobre a construção de alguns elementos de atuação desse profissional, de modo a ampliar o papel e as possibilidades para buscar metodologias que orientem as práticas, considerando os componentes da afetividade e da cognição, nas relações sociais estabelecidas na escola.

O evento encerra o ciclo de formação realizado pelo serviço de coordenação pedagógica da SEMED, composto, ainda, pela live “Avaliação: Antes, durante e pós pandemia – o desafio da mudança”, a ser realizada em 30 de julho, além da “Formação na modalidade a distância pelo ambiente virtual da aprendizagem” e da “Cultura Digital”.