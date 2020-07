Sul-mato-grossenses aproveitam facilidades de pagamento e negociam seus débitos com Energisa

Conta de energia elétrica possui novas condições de pagamento - (Foto: Reprodução)

Com o objetivo de ajudar os clientes que sofrem os efeitos econômicos causados pela pandemia a manter a organização financeira, o Grupo Energisa está oferecendo condições especiais de parcelamentos para os consumidores que estão com suas contas atrasadas. Desde o início da pandemia, decretada no final do mês de março, mais de 100 mil acordos foram realizados. Em Mato Grosso do Sul, já foram mais de 30 mil acordos.

“Essa oportunidade de negociação foi criada pensando nos clientes residenciais, pequenos comércios e clientes rurais. Até o momento para se ter uma ideia, mais de 85% das negociações e renegociações foram realizadas para consumidores residenciais”, destaca Helier Fioravante, gerente de Serviços Comerciais da Energisa MS.

ParaSthenio Martins,economista formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), é um momento importante para colocar tudo na ponta do lápis e aproveitar as condições de negociação que são oferecidas pelas empresas. “É preciso se organizar e definir as prioridades. Somente dessa forma é possível saber quais os gastos e fontes de receitas, verificar o valor, prazo de pagamento e analisar também possíveis despesas que podem ser eliminadas durante a pandemia. Caso não seja possível realizar o pagamento de alguma dívida, é importante tentar renegociar. A pandemia não isenta o pagamento das contas, então é importante quitar as dívidas para não ficar inadimplente”, explica.

Como negociar?

Os clientes podem parcelar seus débitos com entrada facilitada e opções de parcelamento adequadas para a necessidade de cada um. “Temos feito todo o possível para que os clientes mantenham a vida financeira equilibrada e não deixem as contas acumularem. Além de ser uma excelente oportunidade, a negociação exclui o nome do devedor da lista dos órgãos de proteção ao crédito”, enfatiza o gerente comercial, Fioravante.

Para negociar os débitos com a Energisa, basta entrar em contato com a distribuidora pelo Whatsapp da Gisa99980-0698, website energisa.com.br, aplicativo Energisa ON ou pelo Call Center 0800 722 7272. Pelo Whatsapp, é só escrever “Parcelamento” e a negociação será iniciada.

Canais de atendimento:

Whatsapp Gisa: 99980-0698

Call Center: 0800 722 7272

Aplicativo para celular Energisa ON.

Bancos conveniados para pagamento:Caixa Econômica, Sicredi, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, HSBC, Itaú e Sicoob.