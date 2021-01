Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos será comandada por Amadeu Borges

O servidor público Amadeu Borges - (Foto: Divulgação)

O servidor público Amadeu Borges, 44 anos, assume neste ano de 2021 o desafio de comandar a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos pelos próximos quatro anos. Nascido e criado em Campo Grande, Amadeu é casado e pai de três filhos.

O novo subsecretário da SDHU atua há 30 anos no trabalho comunitários nas periferias da Capital. Ele iniciou a vida profissional aos 13 anos, como office boy e aos 18 anos, ocupou o primeiro cargo na vida pública, como assessor técnico parlamentar em Brasília. A partir daí, ele passou a atuar como assessor especial na área política, liderando projetos e ações em conjunto com as lideranças comunitárias das sete regiões urbanas de Campo Grande.

“Com atuação direta nas comunidades, desde cedo percebi as diferenças e compreendi que sem o compromisso e a atuação dos entes políticos, os direitos das pessoas menos favorecidas não são assegurados. Essa é a minha luta há quase 30 anos, na busca permanente de garantir que o sistema funcione para quem precisa e que as políticas públicas cheguem, na prática, à toda a população, com garantia de qualidade de vida social, sanitária, educacional e econômica, sem qualquer privilégio ou discriminação”, assegura Amadeu Borges.

A Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos de Campo Grande (SDHU) foi criada pelo Decreto Municipal Nº 13.070, de 24 de Janeiro de 2017 na Gestão do prefeito Marcos Marcello Trad e integra a estrutura básica da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (SEGOV) atuando de forma conjunta e articulada para o fortalecimento de uma sociedade em que os Direitos Humanos sejam conhecidos e respeitados, e que a diversidade seja vista como característica positiva de um povo plural e em que as discriminações originadas em preconceitos não sejam aceitas.