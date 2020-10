Subsecretaria da Juventude é parceira do Conjuve na realização da pesquisa Atlas das Juventudes 

Atlas das Juventudes é a pesquisa mais completa sobre as juventudes do Brasil - (Foto: Pixelfit by Getty Images)

A Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Juventude une-se mais uma vez ao Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), para a realização da pesquisa “Atlas das Juventudes” a mais completa pesquisa sobre as juventudes do Brasil.

O Atlas das Juventudes tem como objetivo produzir, sistematizar e disseminar dados sobre as diferentes juventudes do país, contribuir para que sejam feitos os investimentos certos, no momento certo, para ativar o potencial desta geração e consequentemente, permitir o seu pleno desenvolvimento, construindo caminhos para um futuro mais próspero que inclui todas as pessoas.

“Entendemos que a pesquisa leva um melhor direcionamento para as ações voltadas para os jovens. Por isso é fundamental a participação de todos os jovens sul-mato-grossenses que assim poderão expor, ainda que em tempos de pandemia, suas necessidades e anseios”, explica o subsecretário Estadual de Políticas Públicas para Juventude, Fernando Martinelli.

A iniciativa surgiu após o CONJUVE ouvir mais de 33 mil jovens por meio da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. “O Conselho Nacional da Juventude tem trabalhado de maneira constante para produzir e apoiar iniciativas que sejam capazes de mapear, reunir, sistematizar e disseminar dados sobre as juventudes no Brasil. Desta maneira acreditamos que poderemos produzir políticas públicas com base em evidências e capazes de promover mudanças reais nas vidas de jovens em nosso país”, ressalta Marcus Barão, coordenador do Atlas das Juventudes.

Para participar basta acessar o link http://sgiz.mobi/s3/atlasdasjuventudes.