Subjuv convoca entidades para compor o Conselho Municipal da Juventude - (Foto: CG Notícias )

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretária de Políticas para a Juventude, convoca entidades representantes da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal da Juventude – CMJ. Serão 12 cargos para representantes de diversas entidades. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de fevereiro.

A comissão eleitoral será composta por quatro entidades da última gestão do conselho, os representes da Subjuv; Laura Miranda e Nikythelms Guesso e os da sociedade civil; Larissa Brandão e William Moreira.

As inscrições das entidades devem conter cópia autenticada do Estatuto registrado em cartório, ou documentação que comprove a existência e a atuação municipal na área da juventude, cópia da ata de eleição e posse da atual gestão, relatório sintético de até 3 laudas com atividades realizadas no ano de 2017 a 2020, requerimento de solicitação da inscrição da entidade e comprovante de residência da entidade no município de Campo Grande – MS.

Junto com a documentação da entidade, também devem conter documentos dos representantes contendo ficha de cadastro, termo de responsabilidade, documentos pessoais, declaração de ficha limpa, documentação de residência de no mínimo 2 anos no município de Campo Grande – MS e declaração de que não exerce função no poder público legislativo ou executivo municipal.

Para os interessados, as inscrições só serão feitas pelo e-mail: cmjcampograndems@gmail.com. Para mais informações, clique aqui ou ligue no (67)3314-3577.