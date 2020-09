Startups incentivadas pelo Governo do Estado podem ajudar a salvar milhares de vidas

A startup é uma iniciativa do biólogo Caio Fernando Ramalho de Oliveira - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Destaque no Programa Centelha MS, uma startup denominada Oncolytic, poderá mudar a vida de pessoas em tratamento contra o câncer. Iniciativa do biólogo Caio Fernando Ramalho de Oliveira, a startup de base tecnológica, desenvolve protótipos de medicamentos que promovam mais qualidade de vida ao paciente, além de mais segurança no processo de cura.

Caio ressalta que o Programa Centelha MS é um importante estímulo para que novos projetos e novas empresas possam se desenvolver no Estado.

Outra iniciativa que receberá o apoio do Programa Centelha MS é startup Hemotech, de iniciativa da farmacêutica Luana Carla da Silva, e que tem como proposta produzir hemácias em culturas e criar um banco de sangue de cordão umbilical de Mato Grosso do Sul.

O Centelha MS, é um programa da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), órgão vinculado à Semagro, em parceria com a Finep e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.

As 30 melhores ideias selecionadas pelo Programa assinam um Termo de Outorga e recebem até 60 mil reais em subvenção econômica para transformar sua ideia inovadora em um negócio de sucesso.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação