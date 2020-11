Startup-se Bioeconomia reúne jovens profissionais para identificar oportunidades de negócios em MS

Iniciou-se na manhã desta quarta-feira (25) e termina na quinta-feira (26) o 1º Startup-se Bioeconomia, evento realizado pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) com o objetivo de identificar oportunidades de negócios sustentáveis para Mato Grosso do Sul, envolvendo a Bioeconomia do Estado e utilizando as startups como modelo de resolução de problemas. O encontro acontece no Sindicato Rural de Campo Grande.

“Quando falamos de novos negócios em Bioeconomia, estamos falando de um paradigma muito diferente do que a gente conhece até então. E da forma como o evento é realizado, fora do ambiente sisudo de uma reunião de brainstorm; dividido em dois dias de aprendizado, com debate e compartilhamento, conseguimos ter muito mais tranquilidade para pensar e fazer as coisas acontecerem. Essa forma como vocês estão trabalhando e gerando essas ideias e eventualmente criando negócios a partir delas, é um modelo que as grandes empresas começam a implantar”, comentou o secretário adjunto da Semagro, Ricardo Senna, na abertura do primeiro dia de trabalho. A jornada diária é das 8h às 18h.

O superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta, afirmou que Mato Grosso do Sul “tem muito potencial para o desenvolvimento de negócios inovadores em Bioeconomia, principalmente se ficarmos atentos às oportunidades que o agronegócio nos proporciona. Esse grupo do Startup-se tem características profissionais diferenciadas, fundamentais para um olhar inovador e empreendedor para o agro e a bioeconomia de nosso Estado”.

De acordo com a coordenadora de Ciência e Tecnologia da Semagro, Marina Dobashi, o grupo que participa do 1º Startup-se Bioeconomia conta com 20 participantes “jovens profissionais com formação multidisciplinar nas áreas de tecnologia, ciências humanas e sociais, biologia, veterinária e outras. Contamos com o apoio da Associação Startup MS, do CNPq, Finep, do MCTI e do próprio Sindicato Rural de Campo Grande. Serão dois dias intensos de trabalho, mas a jornada de aprendizado será incrível”.

O secretário Jaime Verruck lembra que “a Bioeconomia é uma linha estratégica de desenvolvimento adotada no âmbito da Semagro. Da mesma forma, estimulamos o empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação por meio das startups. Esse grupo reunido no Sindicato Rural tem a oportunidade de mostrar um novo modelo de se fazer negócio, à partir da base tradicional que temos”.

Um dos palestrantes do evento, Renato Borges, da startup Agrointeli e presidente da StartupMS, afirmou aos participantes que “vocês têm a oportunidade de fazer a diferença. Temos força e mão de obra qualificada. Com a metodologia que iremos aplicar, todos vão sair da zona de conforto, ampliar o nível de conhecimento e proporcionar projetos de grande potencial”.

Marcelo Armôa, Semagro

Foto: Divulgação