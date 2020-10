SP realiza hoje 'dia d' de campanha de vacinação de crianças e adolescentes

O Estado de São Paulo realiza neste sábado, 17, o 'Dia D' da campanha de imunização contra poliomielite e outras doenças para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Mais de 3,8 mil postos estarão abertos das 8h às 17h.

Segundo a secretaria estadual da Saúde, a iniciativa tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e atualizar a carteirinha de vacinação do público-alvo, reforçando especialmente a proteção contra paralisia infantil (polio) nos menores de 5 anos.

Pais ou responsáveis por crianças entre 1 ano e menores de 5 anos deverão levar os pequenos para receber a "gotinha". A meta é alcançar cobertura vacinal de 95% de um total de 2,2 milhões de crianças.

Simultaneamente, a campanha de multivacinação será focada na atualização de carteiras vacinais de crianças e adolescentes de até 14 anos. A finalidade é que pessoas nessa faixa etária recebam doses de vacinas importantes e que podem estar pendentes, garantindo assim a devida proteção contra os vírus que circulam no território.

No total, serão oferecidas 14 tipos de vacinas que protegem contra cerca de 20 doenças: BCG (tuberculose); rotavírus (diarreia); poliomelite oral e intramuscular (paralisia infantil); pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, Haemophilus influenza tipo b - Hib); pneumocócica; meningocócica; DTP; tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola); HPV (previne o câncer de colo de útero e verrugas genitais); além das vacinas contra febre amarela, varicela e hepatite A.

Desde o começo da campanha, 133,3 mil doses da vacina de poliomielite foram aplicadas, contabilizando apenas 6,1% de cobertura do público almejado.

Quanto às outras vacinas, 78,1 mil bebês com menos de 1 ano compareceram aos postos, sendo que 70% precisaram atualizar a carteirinha de vacinação (54,7 mil). Na faixa de 5 a 14 anos, 86,8 mil procuraram serviços de vacinação, com vacina aplicada em 41,4 mil delas (48% do total). Estes dados preliminares indicam que pelo menos metade do público que está indo aos postos tem alguma pendência na caderneta, sendo fundamental que mais crianças e adolescentes tenham seu status vacinal avaliado e atualizado, se preciso.