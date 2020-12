Sorrindo com olhar e com distanciamento, Instituto tamojunto entrega presentes a crianças da capital

Para evitar aglomerações, o grupo selecionou apenas 30% dos integrantes para a participação na ação realizada no último sábado - (Foto: Divulgação)

“Estamos aprendendo a sorrir com os olhos, a abraçar com a alma”, observou o presidente de honra do Instituto tamojunto Carlos Alberto Assis ao abrir a já tradicional ação de Natal do grupo de 150 voluntários dos mais diversos segmentos da sociedade, que neste ano, por conta da pandemia, ganhou um novo formato.

Para evitar aglomerações, o grupo selecionou apenas 30% dos integrantes para a participação na ação realizada no último dia 5 em parceria com o instituto Impacto Aventuras, com sede no bairro Guanandi, região urbana do Anhanduizinho. Um planejamento estratégico foi organizado para que tudo saísse conforme o planejado, explica a presidente do instituto Impacto Aventura, Marta Felipe. “Diante desse ano tão difícil em que as crianças permaneceram por tanto tempo presos dentro de casa, nós precisávamos levar esse carinho, esse olhar aos pequenos”, detalha.

“Montamos todas as cestas e separamos os presentes por residência. No dia da distribuição, deslocamos sete equipes de três pessoas para que visitassem as casas das crianças e levassem além do nosso carinho, um presente e uma cesta de natal para cada criança”, explica Carlos Alberto de Assis que fez questão de participar da entrega em duas residências.

Entrega dos presentes

Conhecida como família S, da matriarca Cristiane de Souza Maciel, as seis crianças fizeram uma festa quando a equipe chegou com os presentes. Além dos mimos que foram adquiridos de acordo com a idade de cada criança, o grupo levou uma cesta de natal com muitas guloseimas natalinas que foi a sensação entre a criançada. Emocionada, a mãe agradeceu o carinho e observou que não conseguiria comprar presentes para todos por ser a chefe da família, e trabalhar muito para colocar comida na mesa para todos.

A ação durou cerca de 50 minutos mas ficou marcada no coração de todos os integrantes e acima de tudo das crianças que há muito tempo não recebiam uma visita tão carinhosa e diferente em suas casas.