Soluções em tempos de pandemia é enfoque do XV Prêmio de Inovação na Gestão Pública

Já as Ideias Inovadoras são ações não implementadas e que possam vir a ser utilizadas no Governo - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Há 15 anos, a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) realiza o tradicional Prêmio de Inovação na Gestão Pública com o objetivo de incentivar os servidores estaduais a contribuir para a modernização da Administração Pública.

Nos anos anteriores, a temática era aberta e cada participante escolhia a sua abordagem. Entretanto, devido à pandemia de coronavírus, a edição deste ano será com foco em ações inovadoras que colaborem para o aprimoramento e tragam soluções para o serviço público em tempos de pandemia.

Segundo o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, a pandemia gerou mudanças no dia a dia de servidores e da população, demandando que o processo de inovação fosse mais acelerada por conta deste cenário e exigindo ainda, para que o Estado realize suas entregas com a mesma qualidade.

“Hoje em dia tudo está diferente, todas as atividades da Gestão Pública tiveram que se adaptar e nós sugerimos que o prêmio deste ano tivesse justamente essa colocação perante a pandemia: dar a oportunidade para o servidor contribuir com melhorias dos serviços prestados pelo Estado e que resultarão positivamente ao cidadão sul-mato-grossense”, afirmou.

Os servidores interessados em participar podem se inscrever em duas modalidades: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis. É considerada Prática Inovadora, ações implementadas voltadas exclusivamente ao serviço público durante a pandemia, compreendendo o período do dia 20 de março a 20 de julho.

Já as Ideias Inovadoras são ações não implementadas e que possam vir a ser utilizadas no Governo, possibilitando produzir resultados positivos para o serviço público e para a sociedade com foco em ações voltadas exclusivamente ao serviço público em tempos de pandemia.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 02 de setembro, às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul), no site da Escolagov. Para concluir o processo, o participante deve preencher o formulário, anexar o trabalho e os documentos solicitados.

Serão premiados seis projetos, três de cada modalidade, somando o montante de R$ 24 mil. Os projetos que ocuparem o primeiro lugar receberão R$ 6 mil, os segundos colocados R$ 4 mil e os classificados em terceiro lugar R$ 2 mil, cada.