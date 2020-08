Solicitações de Ouvidoria na Agepan têm 67 registros em julho

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – AGEPAN Av. Afonso Pena, 3.026. - (Foto: Arquivo Subcom)

As solicitações de Ouvidoria na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) mantiveram a tendência de redução e estabilidade observada nos últimos dois meses. Com o usuário utilizando mais os canais de atendimento das concessionárias, o que é ideal, as demandas na agência reguladora tendem a diminuir. Em julho, 15 usuários dos serviços regulados registraram reclamação. Outras 52 chamadas foram classificadas como prestação de informação, totalizando 67 solicitações entre os dias 1º e 31. Foi a menor quantidade mensal de registros no ano.

Os números representam em torno de 88% do quantitativo que foi registrado no mês anterior, quando a soma de informações e reclamações foi de 77, já bem inferior ao balanço de maio, com 180.

Após abril, quando ocorreu um recorde de registros, a organização dos atendimentos remotos dos call centers e demais canais das concessionárias e a reabertura de alguns atendimentos presenciais dessas empresas direcionaram o usuário para aqueles canais primários. Essa tendência representa o fluxo correto de atendimentos aos usuários, quando a prestadora de serviço deve ser acionada em primeiro lugar, para resolver o problema. Se o consumidor não ficar satisfeito com a solução apresentada e não tiver o problema sanado na Ouvidoria da concessionária, pode, então, procurar a Agência Reguladora.

Dos 67 registros de julho na Agepan, 38 foram de saneamento básico, de usuários dos serviços da Sanesul, com 30 pedidos de informação, solucionados durante o atendimento, e oito reclamações. O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros respondeu por 17 solicitações, sendo 12 informações e cinco que tornaram em reclamações efetivas. O serviço de energia elétrica teve 1 registro de reclamação e 1 de informação, e houve, ainda, 10 registros a respeito de assuntos administrativos, da própria Agepan, maciçamente para esclarecimentos de dúvidas.

Canais

Em razão da situação de emergência declarada por conta da pandemia do novo coronavírus, a Agepan está atuando em regime de teletrabalho e sem atendimento presencial ao público. Para os usuários que precisam falar com a Ouvidoria, estão disponíveis, ininterruptamente, os canais digitais de e-mail – ouvidoria@agepan.ms.gov.br - e sistema eletrônico e-Ouvidoria. Também pode ser utilizado o canal telefônico, nos números 3025-9534 e 3025-9535, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7:30 às 13:30.