Sol predomina nesta quinta-feira e máxima chega aos 36°C

A quinta-feira (11) em Mato Grosso do Sul será mais um dia de tempo firme. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) estima céu claro a parcialmente nublado em todo Estado. A expectativa de chuva é baixa para este dia.

A umidade relativa do ar nesta quinta-feira pode variar entre 85% a 30% ao longo do dia. A intensidade dos ventos será de fraco a moderado.

As temperaturas poderão registrar mínima de 17°C e máxima de 36°C em Mato Grosso do Sul, e para a capital a variação está estimada em 22°C a 32°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues