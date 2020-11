Sol predomina em grande parte do Estado nesta terça-feira

Tempo aberto e temperaturas elevadas são esperados para esta terça-feira (24) em Mato Grosso do Sul.

Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica dia com céu claro a parcialmente nublado em grande parte do Estado. Existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas nos extremos norte e nordeste.

A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 85% a 35% ao longo do dia. Vento fraco em todas as regiões.

Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 19°C a 40°C e na capital a mínima está estimada em 22°C e a máxima em 33°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues