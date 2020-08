Sol predomina e clima seco continua nesta quinta-feira

Na Capital o sol predomina e a variação de temperatura para o dia está estimada em 19°C a 32°C. - (Foto: Chico Ribeiro)

O tempo fica firme, seco e sem possibilidade de chuva nessa quinta-feira (6). A estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica céu claro com poucas nuvens em todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar estará em estado de alerta especialmente no período da tarde, com valores podendo variar entre 75% e 20%. O vento terá intensidade fraca a moderada em todas as regiões do Estado.

O calor segue em alta com as temperaturas podendo atingir mínima de 14°C e máxima de 35°C. Na Capital o sol predomina e a variação de temperatura para o dia está estimada em 19°C a 32°C.