Sol predomina deixando o domingo quente e seco em Mato Grosso do Sul

O domingo (2) em Mato Grosso do Sul será de tempo firme. A climatologia indica céu claro com poucas nuvens em todas as regiões. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não há expectativa de chuva para o Estado.

A baixa umidade do ar poderá causar um certo desconforto. Com valores podendo atingir índices de 20% recomenda-se ingerir bastante água, umidificar ambientes, evitar exposição direta ao sol, redobrar atenção com idosos e crianças, e evitar aglomerações.

Vento fraco a moderado em todas as regiões neste dia. As temperaturas poderão variar entre de 11°C a 34°C no Estado. A previsão para a Capital é de mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Saul Schramm