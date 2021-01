Sol aparece em algumas áreas do Estado, mas tempo segue instável nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (6) áreas de instabilidade vão continuar se formando em Mato Grosso do Sul ao longo do dia. Conforme o Climatempo, a chuva esperada para o dia deverá ser mais frequente na região de Ponta Porã e sul do Estado.

Em Campo Grande e demais áreas, o sol até aparece deixando o tempo abafado e favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva a qualquer hora do dia.

Chuva com ventos fortes podem continuar ocorrendo nesta quarta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu até as 11 horas o aviso de chuvas de até 50 milímetros, ventos de até 60 quilômetros por hora e queda de granizo.

Os índices de umidade do ar podem variar entre 100% a 40%. As temperaturas em todo o Estado podem registrar mínima de 21°C e máxima de 34°C.

Confira abaixo as temperaturas previstas para a Capital e algumas cidades do Estado conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.

Campo Grande: Nublado com Possibilidade de Chuva / 21°C a 28°C

Dourados: Nublado com Possibilidade de Chuva / 20°C a 31°C

Três Lagoas: Nublado com Possibilidade de Chuva / 24°C a 32°C

Corumbá: Nublado com Possibilidade de Chuva / 23°C a 32°C

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues