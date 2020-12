Sol aparece e temperaturas sobem em grande parte do Estado

Com a redução das áreas de instabilidades em Mato Grosso do Sul, o ar seco começa a ganhar força no extremo oeste do Estado e as temperaturas voltam a subir nestas áreas.

Nesta terça-feira (8) o céu fica claro a parcialmente nublado em grande parte do Estado, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O tempo fica mais fechado e há possibilidade de chuva no setor do bolsão.

Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 95% a 50% neste dia. Vento fraco em todas as regiões.

As temperaturas voltam a ficar elevadas em algumas áreas do Estado, e enquanto a mínima pode ser de 17°C a máxima deve atingir os 38°C. Na capital a variação está estimada em 19°C a 30°C.

Conforme o Cemtec as chuvas podem retornar de forma mais generalizada partir do próximo sábado, 12 de dezembro.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Edemir Rodrigues