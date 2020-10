Sistema de abastecimento de água em Maracaju é monitorado por telemetria

Monitoramento é feito 24 horas em conjunto com a unidade local e a sede da Sanesul em Campo Grande - (Foto: ACOM/SANESUL

O monitoramento da capacidade de produção dos poços, bem como a quantidade de água disponível em cada reservatório, é imprescindível para garantir o abastecimento de uma cidade.

A tecnologia é ferramenta utilizada pela Sanesul para que isso possa ser feito de forma eficiente. A telemetria já está há algum tempo no mercado, mas a cada dia ganha mais espaço em diversos setores. Na Sanesul, o objetivo é permitir o monitoramento da rede de abastecimento de água nas cidades. Por meio da telemetria, é possível medir informações de maior interesse da empresa e que facilitem o trabalho dos operadores.

Em Maracaju todo sistema de abastecimento de água é acompanhado em uma tela, da produção até a reservação.

O funcionário monitora a capacidade de produção dos poços e a água disponível em cada reservatório por meio de uma tela

A cidade se destaca como grande produtora de grãos de soja e milho em Mato Grosso do Sul, atraindo investidores e pessoas que escolhem a cidade para morar.

Nos últimos anos ela recebeu investimentos importantes no setor de saneamento, possui a oferta de água potável universalizada pela empresa, e agora utiliza o moderno monitoramento eletrônico que controla todo o sistema de distribuição.

Maracaju conta com a produção de 9 poços que estão em operação, bem como 10 reservatórios existentes, o que garante a oferta de água com qualidade e certificação para todos os moradores. O monitoramento por telemetria no município é feito 24 horas por dia, em tempo real.

“A telemetria se tornou fundamental para o nosso controle, ela fornece dados cofiáveis para que possamos tomar uma decisão rápida quando ocorre algum problema no poço ou reservatório, antes que afete o abastecimento”, explica o Supervisor da Sanesul em Maracajú, Gilson Marcondes.

Em Campo Grande, fica o Núcleo de Operações e Controle, instalado na sede da empresa. Ele concentra todo trabalho de tecnologia avançada que monitora em conjunto e em tempo real os sistemas de abastecimento de água de municípios operados pela empresa.