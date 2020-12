Síntese Administrativa reúne composição do Governo desde a fundação do Estado

Trabalho foi desenvolvido pela Assessoria Técnica e de Gestão de Atos de Pessoal - (Foto: Divulgação/Governo do Estado)

Com a proposta de manter o registro histórico para a preservação da memória administrativa do Estado, a Assessoria Técnica e de Gestão de Atos de Pessoal (Astep), vinculada à SAD, elaborou o livro “Síntese da Evolução Administrativa do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul”.

Assinada pela chefe da Astep, Vanessa Teresinha de Souza Lopes Oliveira, e pelo servidor William Sebastião da Cruz, a obra reúne os nomes dos gestores que integraram a estrutura administrativa do Estado, bem como o período em que atuaram. O levantamento compreende informações que datam desde a fundação do Estado até os dias atuais.

A síntese também apresenta a representação gráfica da Estrutura Organizacional do Estado, a partir de 2007, e faz um breve registro histórico-político dos Governadores e Vice-Governadores.

“A síntese demonstra a dinamicidade da administração pública, o que demanda dos gestores ações com foco na eficácia. Assim, cada gestor adequa a estrutura organizacional de acordo com as metas de seu governo”, destaca Vanessa. Segundo a autora, o material será atualizado periodicamente. “Com o tempo, novas informações terão que ser adicionadas, pois as mudanças na gestão são contínuas”, reforça.

Na mesma linha, a secretária de Estado de Administração e Desburocratização, Ana Nardes, classifica o documento como fonte histórica da memória institucional do Estado. “É uma síntese com grande relevância pois reúne em suas páginas, a dinâmica administrativa do Governo de Mato Grosso do Sul. Além de apresentar um desenho de toda essa estrutura e seus avanços, mostra que nosso Estado buscou modernizar e desburocratizar a gestão, isso tudo, visando a construção de uma administração pública estadual eficiente. ”

Para ter acesso à publicação, basta acessar o site da SAD na Aba “Manuais e Documentos” ou clique aqui.