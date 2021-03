Sindivest/MS e Senai Empresa oferecem capacitação para profissionais da área do vestuário

Costureira - (Foto: Divulgação)

Mão de obra qualificada é um dos principais desafios em qualquer setor produtivo atualmente. Encontrar um profissional atento as novidades do mercado, que saiba ser produtivo e resolver com agilidade as demandas do negócio e otimizar os resultados é o grande objetivo independente do segmento de atuação. Pensando nisso, e de olho no aperfeiçoamento dos profissionais que trabalham na indústria do vestuário e têxtil do estado, o Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul) e o Senai Empresa, por meio do CTV (Centro Tecnológico do Vestuário), com parceria do Sebrae, formularam cursos com os principais temas que atendem o segmento no momento.

Utilizando da expertise do CTV (Centro Tecnológico do Vestuário), que atua desde 2004 atendendo as necessidades das empresas do setor do vestuário, são oferecidos mecanismos para acelerar a modernização e aumentar a eficiência das empresas por meio da oferta de serviços focados em novas tecnologias, melhorando processos, agregando valor e, desta forma, contribuindo para o fortalecimento e uma maior competitividade.

Na avaliação do presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro, é fundamental conhecer as demandas das industrias e que o sindicato sempre faz esse levantamento para saber onde estão as principais necessidades de quem produz. “Essa parceria do Sindivest/MS com o Senai empresa tem justamente o objetivo de melhorar o resultado das indústrias, atendendo as áreas de maior dificuldade do segmento hoje”, salientou.

As formações duram duas semanas. São quatro cursos que vão da área de produção até o impulsionamento do produto no mercado. O diretor do Senai Empresa, Thales Maurício Fernandes Saad, explicou que os cursos têm conteúdos estratégicos que envolvem o dia a dia dos colaboradores. “A capacitação traz as principais novidades e soluções tecnológicas do mercado para as indústrias, é uma excelente oportunidade para se atualizar”, reforçou.

No curso de “Marketing digital para a indústria do vestuário”, os profissionais vão aprender sobre técnicas de fotografia, e-commerce, como impulsionar o produto na internet entre outros assuntos atuais. Já o curso de “Modelagem Industrial” traz técnicas de moldes, como tirar medidas, fazer ficha técnica e até como fazer a seleção de materiais. No curso de “Planejamento e controle de produção”, serão ministradas estratégias para desenvolver o planejamento, estoque, balanço, processo de produção entre outras ferramentas importantes de planejamento. E por último, o curso de “Modelagem digital CAD Audaces” traz as novidades do sistema para desenvolver modelagem, encaixe, plotagem e otimizar os resultados.

Experiência dos empresários

Para a empresária Terezinha Mendonça, proprietária da Iris Compressiva em Campo Grande, que fez a primeira qualificação no CTV em 2008, a capacitação foi essencial para a otimização dos serviços na empresa. “Meu principal produto é o pós-operatório, para ter precisão na modelagem uso as ferramentas adquiridas através do CTV, assim tenho um padrão nos nossos modelos”, comentou.

Já a empresária Andressa Bispo, da loja Andressa biquínis, destacou que a parceria foi um divisor de águas no negócio, especialmente no último ano. “Meus produtos eram de fora, depois da consultoria eu comecei minha própria produção, em 2019 comecei a confeccionar os biquínis, contatamos apenas uma costureira e em pouco tempo vimos o negócio crescer, com a qualificação hoje tenho total controle do que produzimos, investimos e lucramos. Minha empresa ganhou um processo muito mais profissionalizado e isso fez toda diferença nos meus resultados”, relatou.

Serviço - Mais informações e inscrições podem ser feitas pelo CTV, por meio dos telefones (67) 3311-8547 e (67) 3311-8548