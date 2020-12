Sindifiscal/MS e Sindifisco/MS desmentem notícia sobre negociação de aumento salarial para categoria

Encontro do Sindifiscal-MS com o titular da Sefaz, Felipe Mattos - (Foto: Divulgação)

Diferente do que foi noticiado na última semana, as diretorias do Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul (Sindifiscal/MS) e Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Mato Grosso do Sul (Sindifisco/MS) negaram que estariam negociando aumento de salário com os fiscais tributários e auditores fiscais da Secretaria Estadual de Fazenda.

Por meio de nota, as entidades informaram que a notícia se trata de uma "desinformação plantada por poucos líderes sindicais que se aproveitaram do Fórum dos Servidores do Estado para, por convicções políticas e ideologicas atacam o governo".

O motivo pelo qual o Sindifiscal/MS e Sindifisco/MS se reuniram com o Governo Estadual, foi para propor um projeto que vai atender à recomendação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, relacionada ao pagamento das verbas remuneratórias de produtividade fiscal aos inativos, sem gerar aumento de despesas para o Estado, e sem relacionar com o ganho financeiro dos servidores.

Confira a nota de esclarescimento na íntegra assinada por Francisco Carlos de Assis e Gabriel Bezerra Bourguignon, diretor presidente do Sindifiscal/MS e 1º vice-presidente do Sindifisco/MS, respectivamente.