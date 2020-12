Sindifiscal-MS presenteia crianças com câncer

Departamento Social Sindifiscal Solidário organizou e realizou na data de hoje, 18, um total de 70 kits de Natal na sede da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) - (Foto: Divulgação)

Com base nos dados do levantamento feito pela Global Cancer Observatory, uma plataforma da OMS (Organização Mundial de Saúde), o câncer infantojuvenil é bastante raro. Somando-se todos casos que ocorrem até os 19 anos de idade no mundo são 319.840 novos diagnósticos por ano, representando cerca de 2% da incidência mundial em todas as faixas etárias. O câncer é a maior causa de morte não violenta de crianças e adolescentes no mundo. Considerando apenas o Brasil, são 2.565 mortes anuais, de acordo com o Atlas de Mortalidade por Câncer do Inca (Instituto Nacional de Câncer).

Atento a essa realidade tão dura enfrentada por tantas crianças em nosso Estado, o Departamento Social Sindifiscal Solidário organizou e realizou na data de hoje, 18, um total de 70 kits de Natal na sede da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS). A Diretoria foi representada pelo Diretor de Formação Sindical, Social e de Aposentados Antônio Independente e o Departamento Sindifiscal/MS Solidário pela FTE Maria Teresa Lemos.

A AACC/MS foi a primeira organização beneficente no estado a assinar, junto à Organização das Nações Unidas (ONU), o termo de adesão ao Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, assumindo, assim, o compromisso de contribuir com a qualidade de vida e a saúde, em consonância com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, criadas pela ONU, com destaque para a meta de número 4, referente à redução da mortalidade infantil.

O presidente do Sindifiscal, Francisco Carlos de Assis, Chiquinho afirma: “Nossa doação é uma pequena contribuição para uma entidade como a AACC, que é uma entidade que consegue prestar serviços gratuitos à crianças e adolescentes com câncer de uma forma tão efetiva. O fruto desse trabalho se reflete na taxa de cura que desde a sua fundação em 98, teve um salto de uma taxa de tão somente 10% para 70%”

Doações incentivadas podem ser deduzidas no IR

Quem declara Imposto de Renda como pessoa física (modelo completo) pode destinar até 3% de seu imposto devido ou sua restituição para ajudar instituições filantrópicas como a AACC que realizam trabalhos voltados às crianças e adolescentes.

Neste vídeo da entidade há um passo a passo que pode ser conferido por meio do link: https://bit.ly/queroajudarpeloimpostoderenda

É também possível fazer a destinação por meio do Clique Esperança (www.cliqueesperanca.org) , uma ferramenta que facilita as doações para o Fundo Municipal Para a Infância e a Adolescência (FMIA).