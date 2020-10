Sindicato fecha agência do Bradesco após demissões de 19 funcionários na Capital

A agência foi fechada hoje (15) - (Foto: Divulgação)

O Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região (SindicarioNET) decidiu fechar hoje (15) a agência do Bradesco na rua Marechal Rondon esquina com a 13 de Maio, na região central da Capital, após protestos dos bancários relacionado as demissões promovidas pelo Bradesco durante a crise econômica. No local, também funciona a Superintendência Regional do Bradesco.

Desde agosto, o banco já fechou cinco agências em Campo Grande, com 19 demissões e em todo o País com 427 demissões.

A presidente do sindicato, Neide Rodrigues, alega que o banco poderia ter remanejado os bancários para outras unidades da Capital e do interior do Estado. “Tem agência que está com falta de funcionário, até por causa do home office em razão da pandemia. Então, o banco poderia ter aumentando o número de bancários em outras unidades para evitar as filas, as reclamações dos clientes. É um descaso com a população, o banco preferiu fazer cortes”, relata.

Segundo a presidente do sindicato, com as demissões, o Bradesco está descumprindo o compromisso firmado com o movimento sindical de não demitir durante a pandemia.

Mesmo em meio à crise econômica e sanitária, o Bradesco segue lucrando alto. No primeiro semestre de 2020, o banco faturou R$ 7,626 bilhões, crescimento de 3,2% na comparação com o trimestre anterior.

Outro lado - A reportagem do portal A Crítica entrou em contato com a assessoria do Bradesco, que informou que não vai comentar sobre o assunto.