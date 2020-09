Sete dicas para você nunca mais errar na hora de escolher o corte da carne

Há várias maneiras de fazer carne assada - (Foto: Divulgação)

Quem é que nunca ficou na fila do açougue pensando em qual carne levar pro churrasco? Ou ainda teve dúvida em qual corte seria o melhor para assar no forno ou para fazer na panela? Para te ajudar nessa missão possível, com a orientação de Elton Martins, coordenador nacional de operações Carne Fresca do Fort Atacadista, elaboramos uma lista de dicas para você nunca mais errar na escolha do corte da carne.

1. Na panela: para fazer aquela carne de panela que desfia ao final do cozimento, Elton sugere o miolo da paleta ou miolo do acém. "Por conta da textura e sabor, eles ficam ótimos em ensopados ou com legumes também", pontua. A paleta, o acém e o músculo também são boas escolhas.

2. Churrasco campeão: para um churrasco sem defeitos, Elton elenca um trio de primeira: fraldinha, costela e a tradicional picanha. A fraldinha é uma carne magra e muito macia, com pouca concentração de gordura. Já a costela é um clássico. Por conta de suas fibras longas, precisa de um cozimento mais demorado. A picanha é a queridinha do brasileiro, apetitosa, macia e suculenta.

3. Assado de forno: aqui também podem ser usados o miolo do acém e da paleta, assim como na versão na panela. Elton inclui ainda o coxão duro nesta lista. Todas ficam ótimas e podem ser acompanhadas de legumes.

4. Bife no capricho: um bife bem fritinho salva qualquer refeição, não é mesmo? Na hora de comprar, peça por alcatra, coxão mole ou patinho. Esses três cortes além de muito saborosos, são opções leves, com pouca gordura.

Um bom lugar que atende a todos esses itens é o Açougue Carne Fresca, do Fort Atacadista

5. Hambúrguer caseiro: sabe aqueles burgões incríveis que estão fazendo o maior sucesso? Você pode fazer em casa também! Para a receita, quatro tipos de corte para acertar: fraldinha, acém, peito e coxão duro. Mas se preferir, o Açougue Carne Fresca do Fort conta com dois tipos de hambúrguer gourmet para quem busca praticidade.

6. Pra não errar o tempero: Elton é bastante direto quando se fala de temperar carnes. "Para assar apenas sal grosso basta. Já para bifes e carnes de panela, vale optar não só pelo sal, mas também alho e ervas variadas."

7. Dica de ouro: antes de tudo, fique de olho na conservação da carne. Ela precisa estar com aspecto de produto fresco, ou seja, no tom vermelho brilhoso, com odor agradável e o ambiente com a limpeza em dia, higienizado e com ausência de insetos. Sem esses itens, nada feito!

Um bom lugar que atende a todos esses itens é o Açougue Carne Fresca, do Fort Atacadista. Nele é possível encontrar nada menos que 47 cortes diferentes, vendidos em bandejas, mas mantendo preços populares.

