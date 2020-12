Sesc MS oferece gratuitamente cursos de Artes Visuais para 2021

Sesc Cultura abrirá inscrições para cursos gratuitos de Artes Visuais em 2021 - (Foto: Reprodução/Sesc MS)

A partir da próxima segunda-feira (14), o Sesc Cultura abrirá inscrições para os Cursos Gratuitos de Artes Visuais de 2021: Técnicas de Pintura, Expressão em Desenho e Modelagem e Cerâmica Curso. Todos serão na modalidade presencial, com aulas de janeiro a dezembro.

Para matricular-se, é preciso comparecer na unidade, das 14h às 17h, e ter o Cartão Válido, que pode ser feito no local. No momento da matrícula será entregue a lista de materiais.

No curso de Técnicas de Pintura, com aula já a partir do dia 05 de janeiro, os alunos aprenderão, no módulo iniciante, os fundamentos da pintura, desde a teoria das cores e misturas, até a importância dos valores compositivos, estéticos e técnicos. Serão abertas duas turmas, às terças-feiras, das 14h30 às 16h30 e das 19h30 às 21h30.

Com duas turmas, às quartas-feiras, também de tarde e de noite, o curso de Expressão em Desenho terá início no dia 06 de janeiro, e vai ensinar fundamentos básicos do desenho, estrutura e proporção, luz e sombra, desenho de observação, anatomia humana e perspectiva artística, desenvolvendo o aluno em toda a sua capacidade criativa para, com o auxílio do professor, buscar sua própria expressão no desenho com o grafite e o lápis de cor.

O curso de Modelagem e Cerâmica terá aulas a partir do dia 07 de janeiro e vai ensinar técnicas de pinch, rolinho, placa e a ocagem, para criação de objetos decorativos, escultóricos e utilitários, exercitando a criatividade juntamente com as técnicas. As aulas serão às quintas-feiras, das 14h30 às 16h30, para a primeira turma e, das 19h30 às 21h30, para a segunda.

Os interessados poderão ir até o Sesc Cultura, que está localizado na Avenida Afonso Pena, 2270.