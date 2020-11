Sesc Escola Horto abre 10 vagas para bolsas de 100% no Ensino Médio

Processo seletivo contemplará 10 bolsas de 100% no Ensino Médio - (Foto: Reprodução/Sesc MS)

O Sesc Escola Horto está oferecendo 10 vagas com bolsas de 100% para candidatos ao Ensino Médio na instituição. As aulas, previstas para início em 27 de janeiro de 2021, e as apostilas serão integralmente isentas aos alunos aprovados no processo seletivo.

Para participar, é necessário inscrever-se pelo site do Sesc através de um formulário, procedimento que libera o edital com as informações da oportunidade.

Entre 16 e 25 de novembro estarão abertas as inscrições e análise de documentos. No dia 28, será realizada a prova de conhecimento. Os resultados da seleção ficarão disponíveis no portal do Sesc entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro.