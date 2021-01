SES repassa milhares de EPIs e medicamentos para auxiliar Dourados no combate à Covid-19

Desde o início da pandemia, a SES já entregou para o sistema de saúde de Dourados 1.204.003 materiais e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e mais 9.912 litros de álcool líquido 70.º

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, repassa nesta quinta-feira (14), de manhã, 406.500 materiais de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o município de Dourados e o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU/UFGD). Também faz a entrega de medicamentos do chamado "kit intubação" para os hospitais Universitário e Evangélico, utilizados em pacientes internados em UTI's (Unidades de Terapia Intensiva) por conta da Covid-19.

A primeira agenda do secretário em Dourados será às 09h30, na Secretaria Municipal de Saúde, seguida por uma vistoria às obras de construção do Hospital Regional, às margens da Rodovia BR-463, às 10h30. Na sequência, às 11h30, será a vez dos dirigentes do Hospital Universitário (HU) receberem os EPI’s, no próprio hospital.

Com a iniciativa, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) dá continuidade ao trabalho de parceria do governo do Estado com o Município de Dourados, no combate à Covid-19, conforme já vinha ocorrendo desde o início do ano passado, da mesma forma como vem auxiliando todos os municípios para o fortalecimento nas ações de enfrentamento ao coronavírus em Mato Grosso do Sul.

A remessa será de 359.000 unidades em materiais de EPIs. Serão repassados: Máscara Descartável Tripla: 60.000 unidades; Luvas de procedimento – Tamanho EP (cx com 100 unidades): 60 caixas - 6.000 unidades; Luvas de procedimento – Tamanho P (cx com 100 unidades): 1.200 caixas – 120.000 unidades; Luva de procedimento – Tamanho M (cx com 100 unidades): 500 caixas -50.000 unidades; Luva de procedimento – Tamanho G (cx com 100 unidades): 1.050 – 105.000 unidades e Gorro/Touca: (pc com 100 unidades): 180 pacotes – 18.000 unidades.

As entregas a Dourados atendem solicitação da administração municipal, já que o Município é referência de atendimento para 33 cidades da Região e, conforme ofício do secretário Frederico de Oliveira Weissinger, apesar de haver uma crescente demanda no atendimento de casos de síndrome respiratória há, como fator agravante, a dificuldade de aquisição desse tipo de insumo por parte da gestão local.

Hospitais

O Hospital Universitário, da Universidade Federal da Grande Dourados (HU/UFGD), por sua vez, receberá 47.500 materiais de EPIs, sendo: Máscara Cirúrgica Descartável (cx com 50 unidades): 750 caixas – 37.500 unidades; Luva de procedimento – Tamanho M (cx com 100 unidades): 50 caixas – 5.000 unidades e Luva de procedimento – Tamanho P ou PP (cx com 100 unidades): 50 caixas – 5.000 unidades.

Além disso, o secretário fará a entrega ao HU/Dourados de medicamentos do kit intubação, sendo duas mil ampolas de Atracurio 2,5 ml e 50 ampolas de Etomidato 10 ml. Já o Hospital Evangélico, que também recebe pacientes de Covid-19, será contemplado com 2,5 mil ampolas de Atracurio 2,5 ml e 50 ampolas de Etomidato 10 ml.

"Estas ações representam apoio e são importantes para frear o avanço do coronavírus no Estado, demonstrando que nós temos a capacidade de nos unirmos e de sermos solidários para fazermos frente ao aumento no número de casos em Mato Grosso do Sul”, salienta o secretário de Estado de Saúde Geraldo Resende.

Além das entregas desta quarta-feira, desde o início da pandemia, o município de Dourados já recebeu da SES, 1.204.003 em materiais de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e mais 9.912 litros de álcool líquido 70.º.

Texto: Rodson Lima e Ricardo Minella/SES

Foto: Ricardo Minella