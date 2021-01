SES discute com Ministério da Justiça Operação de Distribuição Nacional de Vacina

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) participou de reunião nesta sexta-feira (15) com a Secretaria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para alinhar o planejamento e monitoramento da Operação de Distribuição Nacional de Vacina, que consistirá no transporte e distribuição das vacinas contra a Covid-19 em todo o território nacional.

Pioneiro, Mato Grosso do Sul já havia se antecipado com a construção do Plano Estadual Conjunto de Distribuição de Imunizantes e Insumos Contra a Covid-19, que conta com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Durante a reunião, ficou estabelecido que no primeiro momento, tão logo as vacinas chegarem em solo sul-mato-grossense, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal farão a escolta dos imunobiológicos do Aeroporto Internacional de Campo Grande até a Rede de Frio Estadual, localizado na Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica (CEVE), da Secretaria de Estado de Saúde.

“Esta ação ocorre devido a alta demanda e o custo desta operação. Assim, estas forças estarão empenhadas na escolta dos imunizantes assim que chegarem do Ministério da Saúde, em um primeiro momento”, explica o diretor de Saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, coronel Marcello Fraiha.

Após a entrega na CEVE/MS, inicia-se a fase estadual como prevista no Plano Estadual Conjunto de Distribuição de Imunizantes e Insumos Contra a Covid-19, que contará com o apoio de todas as forças da segurança pública do Estado: Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar. “Eles farão a escolta em todos os municípios do interior de Mato Grosso do Sul. SEOPI fez a recomendação que agências de segurança pública fizessem esse apoio, mas nós já havíamos previsto isto, saindo à frente nessa estratégia”.

A Secretaria de Estado de Saúde ressalta que o Ministério da Saúde ainda não comunicou a data exata que a vacina será entregue em Mato Grosso do Sul. Os lotes chegarão de avião até o Aeroporto Internacional de Campo Grande. Do aeroporto, a transportadora fará o transbordo até a Rede Frio de Mato Grosso do Sul. De lá, as equipes da SES e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), iniciarão a preparação para o envio aos municípios do interior do Estado, seguindo o Plano Estadual de Distribuição.

Atualmente, Mato Grosso do Sul possui 597 salas de vacina distribuídas nos 79 municípios, onde são acondicionados os imunobiológicos – vacinas, soros e imunoglobulinas - a uma temperatura de 2° a 8 °C.

