SES desmente fake news e afirma que 12 unidades de saúde na Capital atendem por demanda espontânea

Teste de covid-19 - (Foto: Secom MS)

Primando pela transparência aos serviços prestados à população, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, vem a público desmentir Fake News que circula pelas redes sociais e grupos de aplicativos, em que afirma que todos os agendamentos referentes a marcação de testes de Covid-19 pelas unidades de saúde de Campo Grande estão sendo feitos exclusivamente pelo Disk Coronavírus 0800 647 0911, coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

O município de Campo Grande disponibiliza 12 unidades de saúde que atendem por demanda espontânea, ou seja, as pessoas podem ir diretamente às unidades para fazer os agendamentos dos testes, caso sejam consideradas elegíveis após passarem por consulta médica, que são organizados pelo sistema Hygea, sem que seja necessário ligar para o serviço do Disck Coronavirus. As unidades que realizam esse tipo de atendimento são: Batistão; Parque do Sol; 26 de Agosto; Tiradentes; Dona Neta; Moreninha; Vila Nasser; Oliveira; Nova Bahia; São Francisco; Aero Itália e Albino Coimbra. As dúvidas poderão ser esclarecidas pelo serviço de tele-consulta do município, através do telefone 2020-2170.

O Disk Coronavírus, que conta com apoio de equipes do Corpo de Bombeiros Militar, passou a administrar desde novembro a marcação de testes de outras unidades de saúde do município com a finalidade de desafogar os atendimentos realizados pelo Drive-Thru, em Campo Grande.

Quanto a publicação divulgada com o objetivo de disseminar, única e exclusivamente a desinformação à população, o diretor de Saúde e Assessor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar na SES, Coronel Marcello Fraiha, afirma que: “já estão sendo adotadas medidas contra essa desinformação”!

Transparência

Para manter a população e os jornalistas bem informados sobre o Covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul mantém o hotsite: www.coronavirus.ms.gov.br. No endereço estão as principais notícias sobre a doença, os boletins epidemiológicos, e informações diversas sobre a importância de adotar hábitos de higiene como medida de prevenção, sintomas e como o tratamento da Covid-19, que ainda não tem cura, pode evitar o agravamento da endemia.

O objetivo é combater a propagação de notícias falsas, informar o que fazer diante da pandemia, além de deixar a população atualizada sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo poder público. O site responde dúvidas como: “o que devo fazer para me proteger?”, “como o novo coronavírus é transmitido?”, “quais são os principais sintomas?” e “produtos que vem da China podem trazer o vírus?”.

Os principais sintomas da doença são febre acima de 38ºC, tosse e dificuldade para respirar. As medidas de prevenção estão ligadas a hábitos de higiene como lavar as mãos com frequência, cobrir o rosto ao tossir, não compartilhar objetos pessoais, evitar tocar os olhos, nariz e boca e fugir de aglomerações.

Os boletins epidemiológicos da doença em Mato Grosso do Sul são atualizados diariamente neste Portal.