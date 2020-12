Novos leitos de UTIs são liberados para o MS por meio do Ministério da Saúde

Para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul serão disponibilizados 25 leitos - (Foto: Chico Ribeiro)

Sessenta e oito leitos foram aprovados até o momento pelo Sistema de Apoio a Implantação de Políticas da Saúde (SAIPS) da Rede Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde (SAS/MS), após tratativas realizadas pelo secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, na semana passada em Brasília (DF), após aumento de casos de coronavírus no Estado.

As aprovações ainda aguardam publicação no Diário Oficial da União, mas todas já estão disponíveis para atendimento à população. Os pedidos no SAIPS são de prorrogações de habilitações já existentes e pedidos de novas habilitações.

Conforme a relação os leitos de UTIs Covid aprovados são: 10 leitos para a Santa Casa de Campo Grande; 25 para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul; 5 para o Hospital El Kadri; 8 para Fundação Serviço de Saúde de Nova Andradina; 5 para a Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba; 10 para o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, de Ponta Porã e mais 5 para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, de Três Lagoas. Totalizando 68 leitos de UTIs Covid disponíveis.

Aguardando posição do Ministério da Saúde de UTIs Covid estão: 5 leitos para a Clínica Campo Grande; 10 leitos para a Santa Casa de Corumbá; 5 leitos da Santa Casa de Bataguassu; 5 leitos do Hospital Municipal de Chapadão do Sul; 5 leitos do Hospital Regional de Coxim; 10 leitos do Hospital da Vida de Dourados, 10 leitos do Hospital regional de Ponta Porã e mais 6 leitos do Hospital Marechal Rondon, de Jardim. Totalizando, 56 leitos de UTIs aguardando pela habilitação do Ministério da Saúde.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a abertura de novos leitos na Capital e em cidades do interior é fundamental para evitar o caos na saúde pública do Estado. “Estamos trabalhando para ampliar o número de leitos de UTIs em nosso Estado. A situação é preocupante em razão do expressivo aumento de casos notificados e de internações nos últimos 15 dias em Mato Grosso do Sul”.

A Secretaria de Estado de Saúde está trabalhando junto com os municípios para a reativação de leitos na macrorregião de Campo Grande, como também nas outras macrorregiões. Somente em Campo Grande, em parceria com a Sesau, já foram reativados nos últimos 15 dias, 30 leitos de UTIs. Atualmente, a SES conta com 217 leitos de UTIs Covid e 565 leitos clínicos.