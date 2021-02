Servidores da Sefaz recebem Prêmio de Gestão Pública da Escolagov

Os funcionários da Secretaria de Estado de Fazenda, Daniel Santana, em co-autoria de Luísa Barbosa e Esaú de Aguiar Neto, se classificam em 3º lugar no XV Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública - (Foto: Divulgação)

Com o projeto Gestoria de Apoio Biopsicossocial Remoto para Servidores em Tempos de Pandemia, os funcionários da Secretaria de Estado de Fazenda, Daniel Santana, em co-autoria de Luísa Barbosa e Esaú de Aguiar Neto, se classificam em 3º lugar no XV Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. A entrega do troféu foi realizada pelo diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Júnior, na tarde de quinta-feira (04.02), nas dependências da Sefaz.

“Receber esse prêmio é muito importante porque nos motiva a continuar trabalhando com objetivo de trazer cada vez mais resultado para a organização. O apoio biopsicossocial tem um papel muito importante, inclusive relação muito próxima com um projeto novo que apresentamos em uma maratona internacional de formação de líderes, haja vista que eles têm como missão manter os servidores entregando resultados. Estamos bastante motivados”, declarou Esaú.

O Superintendente de Administração Tributária, Waldomiro Morelli Junior, parabenizou e agradeceu o esforço da equipe, em fazer as ideias acontecerem. “Agradecemos as melhorias implementadas, elas são muito importantes para todos nós. Na maior parte dos dias estamos tão envolvidos com o operacional e com as áreas de execução, que precisamos ter um time eficiente que faça as ideias acontecerem. Parabéns pelo empenho”, disse.

O diretor-presidente da Escolagov disse que o prêmio dessa edição esteve voltado para soluções em tempos de pandemia. “Todas as práticas que venham melhorar os serviços do Estado neste ambiente em que nós vivemos hoje são muito bem-vindas. O Prêmio de Inovação na Gestão Pública é mais uma iniciativa para melhorar a vida do nosso cidadão, mas principalmente para melhorar também o nosso atendimento e a nossa produtividade”, finalizou Wilton.

Participaram ainda o Coordenador Apoio à Administração Tributária, Wilson Taira e a Responsável pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento da Escolagov, Giovana Ramos Auto.

Projeto

O Gabi (Gestoria de Apoio Biopsicossocial) recebeu o 3º lugar do XV Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública. Desenvolvido pelo auditor fiscal da Receita Estadual Esaú Aguiar e os trainees da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), Luisa Barbosa e Daniel Santana, a 'ideia inovadora implementável' tem como objetivo ser inserida no Mapa Estratégico do Governo, Eixo de Gestão Valorização e Desenvolvimento dos Servidores Públicos Estaduais.

“A ideia nasceu justamente pelo fato de o servidor ter sido colocado de forma muito abrupta no ambiente de trabalho em home office. Trabalhar sem uma infraestrutura, com a presença da família, sem contato com os colegas de trabalho. Pensamos o que isso poderia causar à saúde mental e física e surgiu a proposta desse atendimento remoto, no qual o servidor poderia contar com uma equipe multidisciplinar. Então, a inovação é identificar, receber e endereçar as necessidades dos servidores remotamente”, explica Daniel.

De acordo com Luisa, o teletrabalho, sem uma infraestrutura preparada nas residências, sem metodologia de controle de produtividade e comunicação, aliada a inserção das famílias, vem aumentando o nível de estresse de maneira significativa, fazendo com que esse servidor se cobre mais, trabalhe mais e consequentemente adoeça mais.

“O resultado é estresse para o servidor e a piora na prestação de serviços à sociedade. A ideia é criar um canal com uma área biopsicossocial junto aos líderes, haja vista que eles são o canal direto com o servidor, acompanhando a produtividade e até mesmo a saúde mental e psicológica de suas equipes. Queremos auxiliar nesse momento e depois no retorno ao local de trabalho, pois muitos podem não estar preparados e sofrerão. A proposta é de uma ação multidisciplinar, encabeçada como ação de governo e não pontual e que se torne uma política pública para os servidores, e mais à frente para a população”, pontua Luisa.

Premiação

Sistemas de informação sobre Covid-19 e de gestão de diárias foram os grandes vencedores XV Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública. A edição teve três ganhadores em cada uma das duas categorias: Prática Inovadora de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis. Foram 51 trabalhos inscritos e 41 classificados.

O Prêmio de Inovação na Gestão Pública tem o objetivo de incentivar os servidores públicos a contribuírem para a modernização da gestão, valorizando projetos que venham oferecer boas entregas e melhores serviços junto à população, esse ano o edital contou com um tema específico: ações que tragam soluções para os serviços públicos em tempos de pandemia.

A entrega dos prêmios foi realizada de forma simbólica e contou com a presença dos finalistas de forma virtual em toda a sua transmissão. Com relação a premiação, foram distribuídos R$ 24 mil, sendo R$ 6 mil; R$ 4 mil e R$ 2 mil, para 1º, 2º e 3º lugar de cada modalidade, respectivamente.