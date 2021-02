Servidores da Sedesc passam por capacitação para auxiliar empreendores a atuar no mercado externo

O treinamento disponibilizou toda a base sobre os principais trâmites das negociações com o mercado externo, como iniciar o processo de exportação e a logística - (Foto: Divulgação)

Investir no comércio exterior, levar os produtos genuinamente campo-grandenses para outros mercados é o sonho de muito empresário. Mas vender fora para fora do país é preciso seguir regras do comércio exterior.

No intuito de auxiliar os empresários locais e incentivar empreenderes a levar o que temos de melhor para os mais diversos rincões, servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) participaram de treinamento realizado pelo Centro Internacional de Negócios de Mato Grosso do Sul (CIN/MS) sobre sistemática de exportação. O CIN/MS é ligado ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL), braço da Federação das Indústrias de MS (Fiems) para aperfeiçoamento da gestão e capacitação profissional.

O treinamento disponibilizou toda a base sobre os principais trâmites das negociações com o mercado externo, como iniciar o processo de exportação e a logística. Participaram 10 servidores da Sedesc, que atuam nos setores de Comércio Exterior, Agronegócio, Indústria, Comércio e Serviços, Ciência e Tecnologia, Empreendedorismo e Serviço de Inspeção Municipal (SIM). A proposta é que esses servidores sejam líderes das principais frentes de atuação das negociações de mercado, atuando também como multiplicadores de conhecimento, levando o conhecimento adquirido para outros servidores.

Paulo Cesar Fialho, gerente de Fomento ao Comércio Exterior da Sedesc, afirma que o conhecimento será fundamental para ampliar a visão de mercado e fortalecer as estratégias de negócios.

“O curso aborda as vertentes que temos em todas as áreas, especialmente do agronegócio, da indústria, do comércio e dos serviços. Muitos desses servidores não têm a visão ampla de comercio exterior e isso vai ser muito importante para a nossa atuação dentro da pasta. O conhecimento sobre o mercado exterior é de fundamental importância para as estratégias de negócios e poucos gestores têm essa capacitação”, afirmou Fialho.

Gracieiry Arruda, coordenadora do CIN/MS, ressalta que o treinamento foi o primeiro realizado em 2021, marcando o início de uma série de atividades e agendas sobre o tema.

“É o nosso primeiro treinamento presencial deste ano e esse conhecimento é fundamental para que esses servidores possam ajudar a alavancar em Campo Grande o fomento da pauta de comércio exterior”, salientou.

O treinamento foi ministrado pela consultora de comércio exterior do CIN/MS, Andrea Afif Elossais, e, para tornar a didática mais interessante, os servidores tiveram a parte teórica com as principais orientações sobre o mercado externo e também exercícios com situações reais de venda.

“O exemplo foi uma negociação entre Brasil e Paraguai. Essa dinâmica ensinou os servidores como funciona todo o processo de venda, desde a documentação exigida até o fechamento do negócio”, explicou Andrea Elossais.