Servidores da Agepen de Amambai realizam curso de Combate a Princípio de Incêndio - (Foto: Divulgação )

Como foco no aprimoramento profissional, servidores penitenciários de Amambai participaram do Curso de Combate a Princípio de Incêndio. A capacitação contou com a participação de 26 agentes dos presídios de regimes fechado, semiaberto e aberto do município.

A iniciativa foi realizada, na última semana, pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), por meio da direção do Estabelecimento Penal de Amambai (EPAm), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Ministrado pelo subtenente Wilson Vicente Ferreira e o cabo Rodrigo Batista de Oliveira, o curso contou com aulas teóricas e práticas, oferecendo toda a orientação necessária para conter um incêndio, em fase inicial, com o uso adequado de extintores.

Vinte e seis agentes da unidade de Amambai participaram do curso

Para o diretor do EPAm, Alexandre Ferreira de Souza, proporcionar qualificação profissional constante aos servidores é de extrema importância. “Nosso foco é sempre priorizar a disseminação do conhecimento e, em caso de emergência, precisamos estar preparados também”, destaca, informando que a intenção é estender essa capacitação aos internos também.

Além dos servidores das três áreas de atuação, o curso também contou com a presença de outros profissionais como auxiliar de enfermagem, auxiliar odontológico e nutricionista, que também atuam dentro das unidades penais do município.