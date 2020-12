Servidor pode consultar boletins de perícia médica no MS Digital

Com mais de 76 serviços disponíveis, o aplicativo MS Digital, agora dá acesso ao cartão do Sistema Único de Saúde o cartão SUS - (Foto: Secom MS)

Os usos de ferramentas tecnológicas na gestão pública não só desburocratizam, mas melhoram a eficiência, reduzem custos, dão agilidade e principalmente vem de encontro às necessidades e expectativas da sociedade. Pouco se fala, mas essas iniciativas também proporcionam uma melhora na produtividade de quem está do outro lado: o servidor público.

Em uma nova atualização o MS Digital liberou a funcionalidade que permite ao servidor estadual fazer a consulta de seus boletins de perícia médica e fazer o download do arquivo em PDF. Essa nova funcionalidade tem o objetivo de desafogar as unidades de Recursos Humanos do Estado.

Na maioria das vezes que o servidor precisa se submeter a uma perícia médica ele solicita nos RH´s o acesso ao laudo. Com o BIM disponível no aplicativo, o servidor pode acessar todos os boletins anexados ao seu histórico funcional desde a implantação do Sistema Estadual de Perícia Médica (SIPEM).

Para acesso ao ícone “Portal do Servidor” dentro do MS Digital é necessário inserir matrícula e senha, os mesmos utilizados no acesso ao site. Caso opte por salvar as informações, o servidor não precisará preencher esses dados novamente.

O Aplicativo

Disponível nas lojas virtuais multiplataforma, o MS Digital foi desenvolvido para reunir o máximo de serviços públicos ocupando pouco espaço nos aparelhos celulares. A ferramenta ocupa apenas 32 MB de armazenamento nos aparelhos de celular.

Desenvolvido pela Superintendência de Gestão da Informação (SGI), o MS Digital conta com 80 serviços ativos e 16 mil usuários cadastrados. De acordo com o coordenador de sistema de informação e conteúdo, Sandro Chacha, desde seu lançamento a ferramenta passa por aprimoramento contínuo e não há um limite de serviços a serem disponibilizados na plataforma, desde que simplifiquem a vida do cidadão sul-mato-grossense.