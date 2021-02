Servidor da PGE concorre em competição internacional de customização de computadores

O servidor público Maurycio Gyovanni da Silva, que atua como assistente de serviços operacionais, no setor de Informática da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), é o único a representar Mato Grosso do Sul na competição internacional Casemod World Series, organizada pela empresa Cooler Master. A disputa consiste em criar a customização estética e funcional de computadores pessoais, concorrendo com competidores do mundo inteiro.

Para ele vencer é necessário que as pessoas votem no seu trabalho. Quem puder ajudar o sul-mato-grossense basta entrar no link

https://community.coolermaster.com/cmws/cmws-vote/?contest=photo-detail&photo_id=4278#img e seguir os passos clicando em VOTE FOR THIS MOD, preencher e-mail, confirmar o voto clicando no link enviado ao e-mail para validar. O mod do servidor público é o OZOB - Author Maurycio Gyovanni e todos votantes concorrem – como incentivo - a brindes distribuídos pelos patrocinadores do evento. O período de votação ocorre de 8 a 19 de fevereiro de 2021.

A máquina elaborada por Gyovanni tem inspiração no personagem Ozob, que faz parte do universo “Cyberpunk RPG” criado por Deive Pazos, do Portal Jovem Nerd. Ozob tem grande apelo ao público brasileiro geek/nerd e com isso teve até sua inclusão como personagem na franquia “Cyberpunk 2077” lançado em dezembro de 2020.

O servidor afirma que cada voto pode fazer a diferença no resultado final. “Sendo uma competição de nicho, pouco conhecida ou divulgada fora do público, é necessário contar com o apoio da família, amigos, colegas de trabalho para alcançar uma votação expressiva e chamar atenção do júri técnico. Apostei em Ozob pois foi criado por um brasileiro, que sou fã, para tentar passar da fase de votos e tentar beliscar alguma coisa para o Brasil. Não sou o único brasileiro inscrito na competição, mas sou o único com tema nacional, como ouvinte do Nerdcast [podcast brasileiro] há anos sei o tamanho da base de fãs... Mesmo com todas as dificuldades, sei que com ajuda de cada voto posso alcançar meu objetivo”, declara.

Ele conta que sempre foi um apaixonado pela área da tecnologia e pelo segmento de customização e, desde o início dos anos 2000, começou a se dedicar mais em conhecimento e técnicas para aprimorar sua paixão, além de fazer do hobby uma renda extra para a família. “Jogamos juntos e até já fizemos lives dos nossos encontros nas redes sociais. Em 2019, levamos as máquinas, cadeiras e tudo mais até o Parada Nerd. Foi uma experiência incrível onde pudemos mostrar ao campo-grandense o nosso lado mais geek. Quando alguém faz um pedido, eu trabalho exatamente de acordo com o que o cliente deseja”, revela o corumbaense.

Nesta 11ª edição da Casemod World Series, estão em disputa 12 troféus. A que o servidor da PGE concorre é a Tower Mod, em que máquinas devem seguir como base o projeto original dos gabinetes em formato clássico de torres.

Gyovanni utiliza as redes sociais para divulgar seus trabalhos. Quem quiser segui-lo é só acessar @meupaijoga. Assista o vídeo:

Assessoria de Comunicação da PGE

Fotos: Arquivo pessoal