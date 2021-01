Senar prorroga inscrições para cursos técnicos em agronegócio e fruticultura

Colheita de mangas - (Foto: Cassio Moreira/ Codevasf/Senar)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) prorrogou até o dia 1º de fevereiro o prazo de inscrição para o processo seletivo dos cursos técnicos gratuitos e a distância em Agronegócio e Fruticultura.

Para se inscrever, os interessados precisam ter concluído o ensino médio. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no site http://etec.senar.org.br.

Os estudantes do Senar têm à disposição uma metodologia de ensino inovadora e podem acessar o conteúdo a qualquer hora do dia, de acordo com a sua disponibilidade.

Eles têm acesso a videoaulas, atividades interativas, fóruns, chats e ainda contam com o apoio de tutores. Ambos os cursos emitem certificado e são reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Formação técnica – Esses cursos são focados na gestão da propriedade rural e no gerenciamento do processo produtivo. Os profissionais formados pelo Senar têm a possibilidade de atuar em diversas áreas da agropecuária, um dos setores que mais cresce no Brasil.

Embora os cursos sejam a distância, os candidatos precisam selecionar um polo de ensino no momento da inscrição para a realização das atividades práticas.

Pela primeira vez o curso técnico em Fruticultura é disponibilizado no formato EaD. São 950 vagas distribuídas em 34 polos de ensino no país. A carga horária total é de 1.350 horas, divididas em dois anos e meio.

Já o curso técnico em Agronegócio oferece 1.765 vagas, em 71 polos de ensino. A carga horária total é de 1.230 horas distribuídas em dois anos. Desse total, 20% da são aulas teóricas, atividades práticas e avaliações.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 642 0999 de segunda a sábado, das 8h às 20h (horário de Brasília).