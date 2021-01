Senai Corumbá abre vagas para cinco cursos técnicos presenciais e EAD

O Senai oferece oportunidade para especializações - (Foto: Divulgação)

Para quem está buscando uma qualificação profissional, o Senai Corumbá está com matrículas abertas para vagas em cinco cursos técnicos na modalidade presencial e EAD (Educação a Distância). Na modalidade presencial, os cursos são de técnico em eletrotécnica, técnico em qualidade, técnico em automação industrial, técnico em mecânica, técnico em administração e técnico em edificações.

Já na modalidade EAD, os cursos oferecidos são de técnico em administração e técnico em eletromecânica. Segundo a gerente do Senai de Corumbá, Silvana Araújo de Barros, as formações ofertadas vem ao encontro das demandas das indústrias da região. “Estamos com boas expectativas com relação a 2021 e acreditamos que será um ano de retomada, com mais geração de emprego e começar o ano estudando no Senai é uma oportunidade de se preparar para esse mercado de trabalho”, afirmou.

Matrículas - A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino, e as matrículas podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro de 2021 por meio do site www.meufuturoagora.com.br ou na secretaria da unidade, localizada na Alameda São José, 10, Bairro Maria Leite.

As aulas dos cursos presenciais terão início em 22 de fevereiro de 2021 e dos cursos EAD em 27 de fevereiro de 2021. Os documentos necessários na hora da matrícula são: foto 3x4 recente, carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado.

Somente terá a matrícula confirmada o candidato que tiver concluído ou comprovar estar regularmente matriculado no Ensino Médio e realizar o pagamento da primeira parcela do curso no período de três dias úteis posterior a data de matrícula. O pagamento da mensalidade poderá ser efetuado no setor financeiro das unidades operacionais do Senai por meio de cartão de crédito ou débito ou em instituição bancária por meio de boleto bancário.