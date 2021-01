Senai abre matrículas para 12 cursos técnicos em Dourados

Senai Dourados - (Foto: Divulgação)

O Senai Dourados está com matrículas abertas para 12 cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD (Educação a Distância) para quem deseja se preparar para o mercado de trabalho.

Os cursos presenciais disponibilizados são de técnico em eletrotécnica, técnico em automação industrial, técnico em manutenção automotiva, técnico em mecânica, técnico em mecatrônica e técnico em eletromecânica. Já na modalidade EAD, são ofertados os cursos de técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica e técnico em automação industrial.

O Senai ainda oferece na modalidade EAD os cursos de técnico em manutenção automotiva, técnico em mecânica, técnico em química, técnico em alimentos, técnico em mecatrônica e técnico e logística.

Matrículas - A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino, e as matrículas podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro de 2021 por meio do site www.meufuturoagora.com.br ou na secretaria da unidade, Rua 20 de Dezembro, 2.445, Bairro Jardim Rasslem.

As aulas dos cursos presenciais terão início em 22 de fevereiro de 2021 e dos cursos EAD em 27 de fevereiro de 2021. Os documentos necessários na hora da matrícula são: foto 3x4 recente, carteira de identidade ou CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e comprovante de residência atualizado.