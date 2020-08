Governo do Estado e Senad leiloam veículos apreendidos com drogas no MS

Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar no portal eletrônico do leilão, observando as regras estabelecidas pelo edital - (Foto: Arquivo Sejusp)

A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, realizam nesta segunda-feira (31), o leilão on-line de 19 lotes de veículos e sucatas apreendidos com drogas no Mato Grosso do Sul.

Entre os lotes ofertados estão carros de passeio, caminhões, motocicletas e semirreboques, com lances a partir de R$ 600, que podem ser dados até às 16h de hoje, exclusivamente pela internet, no endereço http://www.leiloesjudiciais.com.br/externo/lotes/26539.

Podem participar pessoas físicas ou seus procuradores, desde que munidos de procuração pública devidamente registrada em cartório e pessoas jurídicas, com registro empresarial na Junta Comercial e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). As pessoas físicas devem ter identidade e CPF.

Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar no portal eletrônico do leilão, observando as regras estabelecidas pelo edital e aceitando as condições de vendas previstas para o certame. Para confirmação do cadastro é necessário o envio de documentação pessoal, que consta na lista do site, entre eles documentos pessoais e foto, para pessoas físicas e para pessoas jurídicas o contrato social, documentos e fotos dos sócios.

No caso dos veículos que serão alienados como sucatas irrecuperáveis, as aquisições poderão ser feitas somente por empresas de desmonte ou de reciclagem, devidamente cadastradas junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS).

Para visualizar os lotes basta acessar o endereço http://www.leiloesjudiciais.com.br/externo/lotes/26539 ou clicar aqui.