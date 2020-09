Senac Superação” da próxima semana vai tratar de assuntos relacionados à construção civil

Na próxima segunda-feira, 14 de setembro, a partir das 16h, será realizado o webinar "Especial Materiais para Construção - Construindo o novo papel do varejo de materiais para construção na retomada" - (Foto: Agência Brasil)

Na próxima segunda-feira, 14 de setembro, a partir das 16h, será realizado o webinar "Especial Materiais para Construção - Construindo o novo papel do varejo de materiais para construção na retomada". Um debate online entre varejistas do segmento de materiais para construção nacionais e locais sobre experiências e cases vividos durante e pós-pandemia. Também serão discutidas tendências e inovações desse mercado na retomada das atividades. A inscrição é gratuita e deve ser feita por aqui.

O evento faz parte do programa “Senac Superação”, criado para dar apoio aos empresários do comércio de bens, serviços e turismo de Mato Grosso do Sul, e que traz uma programação com dicas sobre o novo papel do varejo no setor e também como engajar e motivar a equipe em momentos difíceis.

Na próxima webinar, o mediador será o criador da Retail techClube e sócio da Gouvea Tech, Caio Camargo. "O varejo se acostumou a vender somente para quem adentra seu negócio, vender para quem entra disposto a comprar. Pode-se dizer que se até esse momento estava acostumado a receber os peixes, precisa agora aprender a pescar", diz.

Participam do seminário o presidente da Sincomaco, Claudio Conz; o CEO da Ferreira Costa, Guilherme Costa, uma empresa do segmento com forte atuação no Nordeste; o diretor comercial da Lopes Distribuidora, Fabiano Lopes; o gerente geral e comercial da Rede Sertão e Super Pró, Thiago Pires; e o sócio proprietário da Só Pisos e Rei dos Pisos, Camilo Omido.