Senac atendeu 280 empresas com consultorias gratuitas em MS

Com o objetivo de auxiliar os empresários com orientações sobre como organizar o negócio durante e na pós-pandemia, em questões de biossegurança, o Senac MS, em parceria com o Sebrae MS, realizou 280 atendimentos de consultorias para empresas de diversos segmentos do Estado, entre os meses de maio e agosto, por meio do programa Sebrae Orienta.



As consultorias do Senac têm como objetivo contribuir para a sobrevivência das empresas do comércio de bens, serviços e turismo, diante dos desafios enfrentados por conta da pandemia da Covid-19. Foram atendidas 38 empresas do segmento de beleza, 39 no segmento da alimentação, e 6 escolas, em vários municípios, com orientações sobre biossegurança em consultorias online.



Outras 100 empresas receberam as consultorias no âmbito do programa Bonito Seguro, com o objetivo de garantir a retomada do setor de turismo na região, considerado um dos principais destinos do país, capacitando os negócios com soluções específicas para os segmentos do turismo e gastronomia.



No município de São Gabriel do Oeste foram atendidas 97 empresas com orientações sobre os protocolos de segurança para o atendimento ao cliente. Todas as empresas orientadas, ao cumprir 100% das boas práticas de prevenção previstas na consultoria, recebem uma certificação relacionada ao atendimento dos requisitos dos protocolos de biossegurança.



As orientações repassadas pelos consultores do Senac MS tem no seu escopo a adequação no ambiente de trabalho e procedimentos e rotinas em tempo de Covid-19, que garantam a segurança de profissionais e de clientes.



O programa Sebrae Orienta é uma parceria que envolve, além do Senac MS, o Sebrae MS e o Sesi MS, e que subsidia gratuitamente as consultorias para atender pequenos e médios empresários do Estado, com orientações online e presenciais.