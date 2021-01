Semed recebe doação de livros paradidáticos para escolas da Reme

A Secretaria Municipal de Educação/Semed recebeu mil livros paradidáticos do projeto "Ler, conhecer e preservar a identidade sul-mato-grossense e proteção ambiental" - (Foto: Aline Rocha)

A Secretaria Municipal de Educação/Semed recebeu mil livros paradidáticos do projeto “Ler, conhecer e preservar a identidade sul-mato-grossense e proteção ambiental”.

Os exemplares são uma contrapartida e foram doados pela autora das obras, a geógrafa e escritora Mara Calvis, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo/Sectur, Chamamento público do Edital Morena Cultura e Cidadania – Lei Aldir Blanc.

No total são dez obras diferentes que retratam o Mato Grosso do Sul, além do ambiente, preservação ambiental, Pantanal, cultura regional, povos indígenas, Campo Grande e a hidrografia do Município.

“São livros para crianças e adolescentes e que retratam a realidade do Estado. Nove dos dez títulos fazem parte da coleção MS 40 anos, lançada em 2017. São temas diversos e que trazem a identidade sul-mato-grossense”, explica a autora, Mara Calvis.

Cada obra será vista de forma diferenciada com os alunos da Rede Municipal de Ensino/Reme, no ano letivo de 2021. “Vamos realizar uma formação on-line para que os professores consigam trabalhar com os títulos e disponibilizar as obras para todas as escolas da Remed”, disse a titular da Semed, Elza Fernandes. “Para nós, é um privilégio poder aproximar os alunos de temas regionais”, concluiu a secretária de Educação do Município.

Os livros que fazem parte do projeto são “Morgana e a Chalana – Pelas Águas do Pantanal MS”, “Palavras Mágicas”, “Tuco – o tucano bom de bico e os sabores de MS”, “As curiosidades de Tatá”, “Ñande Retã – Nosso território, povos indígenas de MS”, “Jujuba, a seriema viajante – sabores e fronteiras do MS”, “Cacá a jaguatirica”, “Algumas coisinhas que me deixam muito feliz em meu Mato Grosso do Sul”, “Alfabeto ecológico do Pantanal” e “As aventuras de Ygor, o peixe barbado nas Águas de Campo Grande/MS”.

A Semed recebeu 100 kits de livros, porém outros 50 kits com um total de 500 exemplares serão entregues à Sectur. “Serão disponibilizados em oito salas de leitura espalhadas na Capital”, finalizou o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas.