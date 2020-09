Semana Nacional do Trânsito do Detran-MS tem quatro lives programadas para este mês

A Semana Nacional do Trânsito promovida tradicionalmente pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), esse ano passou por adaptações em função da pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) e na falta de atividades presenciais, quatro lives serão realizadas no mês de setembro. A programação terá início na próxima terça-feira (8) e irá acontecer todas as terças do mês até o dia 29.

Segundo informações da diretora de Educação para o Trânsito do Departamento, Elijane Coelho, com o tema “Perceba o risco, proteja a vida”, as lives serão transmitidas pelo Facebook do Detran-MS e do Governo do Estado, em formato de entrevistas com representantes de instituições de trânsito e diversos profissionais com temas específicos para cada encontro.

A primeira live será sobre “Como reduzir o estresse e ansiedade gerados pelo trânsito”. O objetivo é apresentar os impactos gerados na saúde pública e os efeitos individuais na qualidade de vida dos condutores com a apresentação de estratégias para reduzi-los, ou melhor gerenciar as emoções na direção veicular. Para falar deste assunto, o entrevistado será o mestre em Psicologia do Trânsito, Renan Soares Junior. O encontro terá duração de 30 a 40 minutos e será realizado às 11h30

Normalmente, a Semana Nacional de Trânsito, prevista pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, quando todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito são convocados a participar de ações que mobilizem a sociedade. Elijane ressalta que, apesar das dificuldades do período em se fazer atividades, o trânsito é um assunto que não pode ficar para depois. “Temos de estar sempre discutindo alternativas, analisando, encontrando maneiras de fazer com que os condutores estejam atentos aquilo que pode causar riscos no trânsito, seja o estresse de quem trabalha e se utiliza das vias urbanas com mais frequência ou mesmo dos pedestres, que também fazem parte desta mobilidade”, destacou Elijane.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, lembra que as atividades de Educação para o Trânsito precisam ser executadas, independente do formato. “Devido ao momento pelo qual estamos passando, em que as medidas de segurança contra a disseminação do Covid-19 precisam ser tomadas, os meios digitais são a melhor forma de abraçar o tema sem colocar em risco os envolvidos. Acredito que todos nós fazemos parte do trânsito e o debate é sempre muito saudável e salutar”, finalizou.

Vivianne Nunes, Detran-MS