Semana do Natal promete temperaturas elevadas e chuvas isoladas

No geral, MS não sofre com alertas de tempestades e vendavais durante a semana - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

O Natal terá uma boa notícia navegando em meio ao mar de dificuldades de 2020, e ela virá justamente na véspera (24). Conforme o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o tempo fica firme na semana natalina, durante a manhã, apenas com pancadas de chuva isoladas e muitas nuvens no céu, a previsão se estende até o período da noite onde o céu pode ficar encoberto.

Para hoje (23), o INMET prevê muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo de todo o dia, com ventos fracos. O dia promete ser calmo com a temperatura sem grandes variações ao longo do dia com máxima de 29º C e mínima de 21º C.

Nos dias 25 e 26 os ventos continuam fracos e com possibilidade de chuva. As temperaturas nesses dias prometem ser um pouco mais quentes, chegando a 30º C de máxima. Nesses dois dias a ressalva vai para a umidade do ar que pode chegar a 50%.

O tempo pode mudar somente no domingo, onde a previsão é de céu encoberto com chuvisco e a maior maxima da semana com 34º C e umidade que pode chegar a 40%. No geral, MS não sofre com alertas de tempestades e vendavais durante a semana.