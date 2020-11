Semana de Inovação 2020 começa hoje com debates online - ( Foto: Agência Brasil )

Começa hoje (16) a Semana de Inovação 2020, evento promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e pelo Ministério da Economia, que visa promover debates e trocas de experiências sobre iniciativas de uso de tecnologias para melhorar o serviço público.

A maratona de atividades vai até o dia 19. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do evento. Os debates e oficinas serão realizados de forma virtual em função da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a organização, as atividades terão mais de 400 palestrantes. A expectativa é que 20 mil pessoas de 100 instituições participem em um total esperado de mais de 200 horas de programação nas diferentes formas de atividade.

Na lista de temas estão governo aberto, medidas para o mundo pós-covid-19, estratégia digital, imaginações conectadas, inteligência artificial, design thinking, portais do governo federal, blockchain, robótica, futuro do trabalho.

Também estão na programação oficinas e debates sobre educação a distância, educação 4.0, experiência em serviços públicos digitais, cidades criativas, diversidade no serviço público, dados pessoais, startups e políticas públicas, serviços em nuvem no serviço público, realidade virtual e experiência do usuário.

Foram convidados palestrantes de diversos países, como pesquisadores da New York University, na Universidade da Califórnia e Blatavnik School of Government e de empresas como IBM, Microsoft e O´Reilly Media.