Sem máscara, Bolsonaro participa de missa em Brasília

Bolsonaro sem máscara cumprimentando os fiéis - (Foto: Nathália Kuhl/ Metrópoles)

O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã deste domingo de uma missa no Mosteiro de São Bento, localizado no Lago Sul em Brasília. Ele deixou o Palácio da Alvorada sem alarde e a assessoria do Palácio do Planalto informou que o presidente cumpriria "agenda privada".

Bolsonaro foi acompanhado pelo filho, vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o secretário de Assuntos Fundiários da Presidência, Luiz Antonio Nabhan Garcia, e o jornalista Alexandre Garcia.

O portal Metrópoles registrou fotos do presidente sem máscara, o que contraria as determinações do governo do Distrito Federal desde o ano passado. Na semana passada, o governador do DF, Ibaneis Rocha, também impôs um lockdown na capital federal, na tentativa de frear o crescimento do volume de contágios e óbitos por covid-19. O decreto atual, porém, não proíbe a realização de eventos religiosos.

Ao retornar para o Alvorada, Bolsonaro compartilhou um vídeo de carreata de apoiadores realizada nesta manhã na Esplanada dos Ministérios.