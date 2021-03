Sem internet a educação fica restrita

Senadora Soraya Thronicke inaugura torre de internet em Cristalina, distrito de Caarapó MS - (Foto: Divulgação )

Para que o Brasil Certo, projeto idealizado pela senadora e presidente do PSL Mulher Soraya Thronicke para inspirar lideranças femininas, chegue à casa de cada brasileira, a internet é imprescindível. Durante a campanha, a senadora relatou as dificuldades dos moradores de alguns municípios quanto ao acesso à internet. Por meio de uma postagem no Facebook, João Paulo Farias da Silva, advogado, comentou sobre o problema em Cristalina, distrito de Caarapó (MS), de se comunicar com o restante do mundo. “Com a pandemia, isso nos isolou ainda mais.”, informou.

A senadora entrou em contato com João Paulo em janeiro deste ano e nesta terça-feira, dia 9, ela garantiu acesso à internet na região gratuitamente. “Um programa do Ministério das Comunicações chamado Wi-Fi Brasil vai instalar internet para moradores de municípios e distritos onde não há sinal”, explicou. Cristalina recebeu a primeira torre em Mato Grosso do Sul, outras 29 serão instaladas no Estado.

Os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2018, divulgados em 2020, mostram que 25% dos brasileiros não tem acesso à internet e, para 4,5% das pessoas que não acessam a rede mundial de computadores, o serviço não está disponível. “Com a pandemia, a necessidade de acessar esse serviço aumentou. As aulas são on-line e alguns alunos estão sem aulas há mais de um ano”, informou a senadora.

O prefeito de Caarapó, André Luiz Nezzi, solicitou que adicionasse também a aldeia próxima ao distrito de Nova América. “Como temos uma unidade de saúde, várias pessoas se amontoam na frente do hospital para acessar a internet. Vez ou outra precisamos derrubar a conexão para enviar as informações do Covid”, relatou. A senadora vai atender ao pedido. “Em 15 dias, depois de indicado o local, a empresa instala a internet via satélite. A rede garante acesso aos moradores num raio de 200 metros”, garantiu.

O Brasil Certo quer incentivar a cidadania responsável, em busca de soluções definitivas para os problemas verificados em cidades de todo o País. O projeto foi idealizado pela senadora e presidente do PSL Mulher, Soraya Thronicke. Além de casos de mulheres inspiradoras, o projeto vai levar mais de 50 cursos on-line. A proposta é orientar as mulheres sobre como participar da política de forma responsável, defender seus direitos, fiscalizar recursos públicos, mobilizar a comunidade e se comunicar de forma eficaz nas redes sociais. Para saber mais, acesse: www.brasilcerto.com.br